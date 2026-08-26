New York, Empire State Building in rosa per Dolly Parton

New York, 26 ago. (askanews) - L'Empire State Building si illumina di rosa per Dolly Parton. Il grattacielo simbolo di New York ha reso omaggio alla leggenda americana della musica country, morta a 80 anni. Autrice, cantante, attrice e imprenditrice, Dolly Parton ha attraversato sessant'anni di musica americana con brani come "Jolene", "9 to 5" e "I Will Always Love You".

La scelta del rosa richiama uno dei colori più legati alla sua immagine pubblica. L'accensione è stata programmata alle 21.25 locali, un riferimento a "9 to 5", uno dei suoi brani più celebri. Negli Stati Uniti la notizia della sua morte ha provocato una forte ondata di commozione, con messaggi di omaggio dal mondo della politica, della musica e dello spettacolo.