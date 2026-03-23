ULTIME NOTIZIE 23 MARZO 2026

New York, aereo contro un mezzo dei Vigili del Fuoco: due morti

New York, 23 mar. (askanews) - È costato la vita a pilota e copilota la collisione tra un aereo passeggeri di Air Canada e un mezzo dei vigili del fuoco su una pista dell'aeroporto LaGuardia di New York.

La Federal Aviation Administration (Faa) ha reso noto che l'aereo coinvolto era un Bombardier CRJ-900 bimotore e ha comunicato la chiusura dello scalo a seguito di "un'emergenza". L'aereo era in arrivo da Montreal e aveva ridotto la velocità a circa 38 km/h quando ha urtato un veicolo della Port Authority di New York e New Jersey, che gestisce lo scalo.

La collisione è avvenuta sulla pista 4 dell'aeroporto LaGuardia nella tarda serata di domenica. Un portavoce dei vigili del fuoco di New York ha dichiarato che i pompieri sono intervenuti alle 23.38 (le 4.38 di lunedì in Italia) in seguito a una segnalazione di un aereo che si era schiantato contro un veicolo sulla pista.

SPETTACOLO
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi