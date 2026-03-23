New York, aereo contro un mezzo dei Vigili del Fuoco: due morti

New York, 23 mar. (askanews) - È costato la vita a pilota e copilota la collisione tra un aereo passeggeri di Air Canada e un mezzo dei vigili del fuoco su una pista dell'aeroporto LaGuardia di New York.

La Federal Aviation Administration (Faa) ha reso noto che l'aereo coinvolto era un Bombardier CRJ-900 bimotore e ha comunicato la chiusura dello scalo a seguito di "un'emergenza". L'aereo era in arrivo da Montreal e aveva ridotto la velocità a circa 38 km/h quando ha urtato un veicolo della Port Authority di New York e New Jersey, che gestisce lo scalo.

La collisione è avvenuta sulla pista 4 dell'aeroporto LaGuardia nella tarda serata di domenica. Un portavoce dei vigili del fuoco di New York ha dichiarato che i pompieri sono intervenuti alle 23.38 (le 4.38 di lunedì in Italia) in seguito a una segnalazione di un aereo che si era schiantato contro un veicolo sulla pista.