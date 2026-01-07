Nevicata in Emilia-Romagna, Vigili del Fuoco ancora al lavoro

Forlì, 7 gen. (askanews) - Continuano gli interventi dei Vigili del fuoco di Forlì-Cesena e della Protezione Civile per fronteggiare l'ondata di maltempo e le abbondanti nevicate che hanno interessato il territorio provinciale e gran parte dell'Emilia-Romagna.

Le squadre di soccorso sono impegnate in numerosi interventi la messa in sicurezza di alberi e rami caduti o pericolanti e per soccorrere automobilisti in difficoltà, che sono concentrati soprattutto nella fascia appenninica e nelle aree urbane.