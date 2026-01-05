ULTIME NOTIZIE 05 GENNAIO 2026

Neve a Parigi, 26 dipartimenti in allerta arancione

Parigi, 5 gen. (askanews) - La neve cade sul giardino del Palais-Royal, nel centro di Parigi, mentre Météo-France ha posto 26 dipartimenti in vigilanza arancione per neve e ghiaccio, dal Poitou-Charentes al bacino parigino, fino a martedì mattina.

Il maltempo sta provocando forti disagi alla circolazione in diverse regioni, in particolare in Normandia, Bretagna e le-de-France, con mezzi pesanti in difficoltà su alcuni assi stradali.

Le conseguenze si fanno sentire anche sui trasporti: ridotta del 15% la programmazione dei voli negli aeroporti parigini di Charles-de-Gaulle e Orly, mentre la velocità dei TGV è limitata a 200 km/h per motivi di sicurezza.

Secondo Météo-France, gli accumuli di neve possono raggiungere tra 2 e 7 centimetri, localmente di più, con gelate notturne che renderanno le condizioni di circolazione particolarmente delicate fino a martedì mattina.

