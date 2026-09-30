ULTIME NOTIZIE 30 SETTEMBRE 2026

Netanyahu: uno dei piloti ha cercato di far schiantare aereo

Milano, 30 set. (askanews) - "Cittadini di Israele, questa mattina si è verificato un incidente di sicurezza molto grave su un volo da Dubai a Israele. Quasi tutti i passeggeri a bordo erano israeliani. Durante il volo, mentre si avvicinavano al Paese (Israele), uno dei piloti ha accoltellato l'altro pilota e, a quanto pare, ha cercato di far schiantare l'aereo con tutte le persone a bordo". Così il premier israeliano Benjamin Netanyahu dopo l'emergenza su un volo flydubai diretto a Tel Aviv e atterrato poi in Arabia Saudita.

"Rendo omaggio a questi eroi, che hanno dato prova di straordinaria intraprendenza e coraggio -ha detto riferendosi ai passeggeri, che secondo le testimonianze sarebbero intervenuti evitando il peggio - Hanno salvato molte vite, hanno scongiurato una grave catastrofe. L'aereo è atterrato in sicurezza all'aeroporto di Tabuk, in Arabia Saudita. Tutti i passeggeri sono fuori pericolo. Il pilota che ha accoltellato qualcuno è stato arrestato e sta attualmente subendo un interrogatorio da parte delle autorità saudite".

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