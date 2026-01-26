ULTIME NOTIZIE 26 GENNAIO 2026

Netanyahu: ritorna l'ultimo ostaggio, un "risultato straordinario"

Roma, 26 gen. (askanews) - L'esercito israeliano ha annunciato di aver identificato il corpo di Ran Gvili, l'ultimo ostaggio a Gaza.

"Al termine della procedura d'identificazione condotta dal Centro nazionale di medicina legale, in collaborazione con la polizia israeliana e il rabbinato militare, i rappresentanti delle IDF hanno informato la famiglia dell'ostaggio Ran Gvili, (...) che il loro parente è stato formalmente identificato e rimpatriato per essere sepolto", ha affermato l'esercito. "Così tutti gli ostaggi che si trovavano nella Striscia di Gaza sono stati riportati indietro".

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si è immediatamente congratulato per quello che ha definito "un successo straordinario per lo stato di Israele". "Abbiamo promesso, e io ho promesso, di riportare indietro tutti, e abbiamo riportato indietro tutti", ha detto, "fino all'ultimo". "Ran è un eroe di Israele. È entrato per primo, è uscito per ultimo".

