ULTIME NOTIZIE 05 AGOSTO 2026

Netanyahu: Israele non ha approvato il piano Usa su Gaza

Milano, 5 ago. (askanews) - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato in un video pubblicato sui suoi profili social nella notte che Israele non ha accettato il piano per Gaza sostenuto dagli Stati Uniti. "Il presidente Trump e il suo team pensano di poter convincere Hamas a disarmare e smilitarizzare Gaza. Stiamo esaminando la questione. Ci hanno inviato una bozza, non l'abbiamo approvata, non è una nostra bozza; abbiamo inviato i nostri commenti", ha dichiarato il primo ministro israeliano.

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