ULTIME NOTIZIE 23 GIUGNO 2026

Netanyahu: Israele deve essere "indipendente" da aiuti militari Usa

Gush Etzion (Cisgiordania occupata) 23 giu. (askanews) - Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu esorta Israele ad aumentare la propria autonomia militare e a ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti, in dichiarazioni registrate il 18 giugno davanti a degli ufficiali della riserva nella Cisgiorndania occupata, ma rese pubbliche dal suo ufficio solo oggi. Parlando agli ufficiali di riserva nella Cisgiordania occupata, Netanyahu afferma che Israele apprezza "profondamente" il sostegno dei suoi "amici americani", ma deve diminuire la sua dipendenza e rafforzare le proprie capacità militari.

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