Netanyahu in visita in Siria: Iran "vicino alla sconfitta"

Milano, 9 set. (askanews) - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato, durante una visita alle truppe israeliane nel sud della Siria, che la Repubblica islamica iraniana è sull'orlo del collasso, mentre i combattimenti nella guerra in Medio Oriente, giunta al sesto mese, si intensificano.

"Non permetteremo a nessun esercito terroristico di insediarsi al nostro confine, e questo è uno dei grandi successi che abbiamo ottenuto nella 'Guerra della Resurrezione' la guerra iniziata il 7 ottobre . E da questi traguardi, c'è ancora del lavoro da fare: il compito principale è abbattere il regime terroristico in Iran. Ci siamo molto vicini. Sappiamo che l'intero asse alla fine crollerà. Ci impegniamo a farlo, e lo faremo", ha dichiarato Netanyahu.