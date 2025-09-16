ULTIME NOTIZIE 16 SETTEMBRE 2025

Netanyahu in tribunale per la nuova udienza del processo per corruzione

Tel Aviv, 16 set. (askanews) - Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu è arrivato in tribunale a Tel Aviv per una nuova udienza del suo lungo processo per corruzione. Netanyahu è accusato di corruzione, frode e abuso d'ufficio in tre casi distinti ed è il primo Primo Ministro in carica di Israele ad affrontare un processo penale. L'udienza avviene in contemporanea con la pesante offensiva lanciata dall'esercito israeliano e voluta fortemente da Netanyahu su Gaza City per annientare Hamas.

