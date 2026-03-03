ULTIME NOTIZIE 03 MARZO 2026

Netanyahu: "Gli attacchi contro Iran e Libano non cesseranno"

Palmachim, (Israele) 3 mar. (askanews) - Gli attacchi israeliani sull'Iran e sul Libano non cesseranno: lo ha ribadito il premier israeliano Benjamin Netanyahu, in visita presso una base aerea a Palmachim nel centro di Israele.

"Continuiamo ad attaccare l'Iran con forza. I nostri piloti sorvolano l'Iran e Teheran, così come il Libano. Hezbollah ha commesso un grave errore attaccandoci. Abbiamo già risposto con forza e risponderemo con forza ancora maggiore", ha spiegato.

"Il governo del Libano deve capire, e il popolo libanese deve capire, che Hezbollah li sta trascinando in una guerra che non è loro, solo a causa della morte di quell'assassino di massa Khamenei con cui non hanno alcun legame. Devono badare a se stessi, e sarebbe saggio farlo il prima possibile. Continueremo a fare tutto il necessario per difenderci" ha concluso Benjamin Netanyahu.

