Netanyahu: Follia uno stato palestinese a un km da Gerusalemme

Milano, 26 set. (askanews) - Benjamin Netanyahu, nel suo discorso all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ha paragonato la creazione di uno Stato palestinese vicino a Gerusalemme dopo il 7 ottobre a "dare uno Stato ad al Qaida a un chilometro da New York dopo l'11 settembre".

"Questo è completamente folle. Non lo accetteremo mai", ha aggiunto il primo ministro israeliano.

Poi ha detto: "Signore e signori, grazie agli sforzi speciali dell'intelligence israeliana, le mie parole ora vengono trasmesse in diretta streaming sui cellulari degli abitanti di Gaza. Quindi, ai leader di Hamas rimasti e ai carcerieri dei nostri ostaggi, dico ora: deponete le armi. Lasciate andare il mio popolo. Liberate gli ostaggi, tutti quanti, tutti i 48. Liberate gli ostaggi ora. Se lo farete, vivrete. Se non lo farete, Israele vi darà la caccia."

