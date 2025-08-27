Netanyahu: faremo in modo che Gaza non sia più una minaccia per Israele

Gerusalemme, 26 ago. (askanews) - "Faremo in modo che Gaza non rappresenti più una minaccia per Israele", lo ha detto il primo ministro Benjamin Netanyahu durante un evento tenutosi in onore del Consiglio regionale di Binyamin in Cisgiordania, per celebrare 17 nuovi insediamenti nella regione. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha rilasciato una dichiarazione video in cui affermava che la popolazione della regione di Binyamin merita di essere onorata, poiché affronta attacchi terroristici ogni giorno e "rafforza le radici del nostro Paese". Netanyahu nel suo discorso, durante l'evento ha dichiarato: "Siamo sulla strada della vittoria e grandi cose sono già state realizzate, ma c'è ancora del lavoro da fare. Veniamo da una riunione di gabinetto. Non credo di potermi dilungare troppo, ma dirò una cosa: è iniziato a Gaza e finirà a Gaza. Non lasceremo lì questi mostri, libereremo tutti i nostri ostaggi, faremo in modo che Gaza non rappresenti più una minaccia per Israele".