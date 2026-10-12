ULTIME NOTIZIE 12 OTTOBRE 2026

Netanyahu e IDF "Gli intoccabili", l'opera di Laika nel Ghetto a Roma

Roma, 12 ott. (askanews) - All'alba del 12 ottobre in via Beatrice Cenci, nella zona del'antico Ghetto Ebraico di Roma, alla vigilia del voto sul Ddl Antisemitismo, è apparsa una nuova opera di Laika dal titolo "Gli Intoccabili". Il poster ritrae il premier israeliano Benjamin Netanyahu e un soldato israeliano con le gambe affondate nel sangue, protetti sotto una campana di vetro.

"Dopo più di tre anni di genocidio, il Governo italiano continua a difendere quello Israeliano a spada tratta, fino a varare un decreto che identifica anche la critica allo Stato di Israele come antisemitismo", ha denunciato l'artista.

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