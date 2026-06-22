ULTIME NOTIZIE 22 GIUGNO 2026

Netanyahu difende le operazioni militari israeliane in Libano

Gerusalemme, 22 giu. (askanews) - Il Primo Ministro Benjamin Netanyahu difende le operazioni militari israeliane in Libano, affermando che nessun'altra forza armata cerca di limitare le vittime civili nei conflitti come fa Israele. "Nessun esercito si spinge così oltre come l'esercito israeliano per colpire i terroristi e ridurre al minimo le vittime civili", ha dichiarato Netanyahu intervenendo al JNS International Policy Summit di Gerusalemme. "Non siamo in guerra con il Libano. Siamo in guerra con Hezbollah. Avremo la pace con il Libano, e non vedo l'ora di firmarla" ha aggiunto.

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