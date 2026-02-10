Netanyahu da Trump: "Negoziati con l'Iran" tema prioritario

Roma, 10 feb. (askanews) - Diretto negli Stati Uniti, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che con il presidente americano Donald Trump discuterà dei negoziati con l'Iran "come priorità", rispondendo alle domande dei giornalisti prima di salire sul suo aereo.
"Durante questo viaggio affronteremo vari argomenti: Gaza, la regione, ma naturalmente, soprattutto i negoziati con l'Iran. Esprimerò al presidente il nostro punto di vista sui principi di questi negoziati - principi essenziali - che, secondo me, sono importanti non solo per Israele, ma anche per tutti coloro che nel mondo aspirano alla pace e alla sicurezza in Medio Oriente".