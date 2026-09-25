Netanyahu contro tutti all'Onu: attacca Francia, Gb, Turchia e Mamdani

New York, 25 set. (askanews) - Benjamin Netanyahu contro tutti all'Onu. Nel discorso davanti all'assemblea generale, mezza vuota per la protesta di molti rappresentanti che hanno lasciato l'aula, il premier israeliano ha attaccato l'Europa, in particolare Francia, Gran Bretagna, il sindaco di New York Mamdani e il presidente turco Erdogan.

"Accusano Israele, il piccolo Israele, di colonialismo. Bel colonialismo! E chi ci accusa? Beh, tra gli altri, gente in Gran Bretagna e in Francia - ha detto - Sono stati proprio loro a inventare il termine! Le loro colonie si estendevano su tutto il globo". Poi ha accusato i paesi europei di debolezza per aver ceduto secondo lui alle pressioni delle proteste contro

Israele ed è passato alla Turchia.

"Erdogan è un tiranno - ha dichiarato - La Turchia diffonde bugie antisemite". Infine si è rivolto direttamente al sindaco di New York. "Signor Mamdani, da quando è stato eletto sindaco di questa città, molti ebrei non si sentono più al sicuro a New York. Me lo dicono loro stessi."

Mamdani ha replicato che il premier israeliano ha usato "il suo discorso per ripetere menzogne senza fondamento, volte a ripulire il suo genocidio dei palestinesi".