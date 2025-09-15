ULTIME NOTIZIE 15 SETTEMBRE 2025

Netanyahu con Rubio al Muro del Pianto: "Legame forte Usa-Israele"

Gerusalemme, 15 set. (askanews) - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che la visita in Israele dell'alto diplomatico statunitense Marco Rubio "sottolinea la forza dei legami" tra gli alleati, a pochi giorni da un attacco israeliano contro i leader di Hamas in Qatar, che ha suscitato ampie critiche internazionali.

"L'alleanza israelo-americana è forte e duratura come le pietre del Muro Occidentale che abbiamo appena toccato", ha affermato Netanyahu visitando insieme a con Rubio, con la kippah ebraica, il Muro Occidentale sacro - il Muro del Pianto - nella Città Vecchia di Gerusalemme.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi