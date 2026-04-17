Netanyahu: con Hezbollah non abbiamo ancora finito il lavoro

Gerusalemme, 17 apr. (askanews) - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che Israele "non ha ancora finito il lavoro" in Libano, mentre Israele e Hezbollah hanno concordato un cessate il fuoco di dieci giorni. "Hezbollah oggi è solo l'ombra di se stesso rispetto agli ultimi giorni di Nasrallah. Ma lo dico onestamente: non abbiamo ancora finito il lavoro. Abbiamo in programma di agire contro la minaccia residua dei razzi e contro quella dei droni, e non entrerò nei dettagli", ha concluso.