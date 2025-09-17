ULTIME NOTIZIE 17 SETTEMBRE 2025

Netanyahu: "Chi ci condanna per attacco a Qatar è ipocrita"

Tel Aviv, 17 set. (askanews) - "L'ipocrisia di coloro che condannano Israele è così evidente". Lo ha detto in conferenza stampa il premier israeliano Benjamin Netanyahu in merito alle critiche per l'attacco contro i leader di Hamas a Doha la scorsa settimana.

"Se il Qatar avesse voluto, avrebbe potuto facilmente esercitare pressioni molto più forti e ci avrebbe aiutato a liberare tutti i nostri ostaggi già nei primi mesi di guerra. È legato ad Hamas, rafforza Hamas, ospita Hamas e finanzia Hamas" ha detto sostenendo che l'azione israeliana era del tutto giustificata.

Poi ha annunciato di voler creare "un'industria bellica indipendente, veramente potente, in grado di resistere a qualsiasi vincolo internazionale o politico e provvedere alla sicurezza di Israele".

Ma nel paese la protesta cresce migliaia di israeliani hanno manifestato contro l'offensiva a Gaza e anche davanti alla residenza del primo ministro a Gerusalemme, mentre aumentano i timori per la sorte degli ostaggi dopo che l'Idf ha lanciato l'operazione di terra per conquistare Gaza City.

