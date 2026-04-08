Nessuna tregua in Libano, almeno 8 morti in raid israeliano a Sidone

Sidone (Libano), 8 apr. (askanews) - Nessuna tregua in Libano. Almeno otto persone sono morte e altre 22 sono rimaste ferite in un attacco israeliano a Sidone e si segnalano raid in varie località nel sud e nella valle della Bekaa. Nelle immagini i soccorritori cercano i corpi delle vittime fra le macerie.

"Tutti aspettavano notizie sul cessate il fuoco e sviluppi nelle discussioni, e tutti speravano in risultati relativamente positivi. Poi è avvenuto questo massacro. Anche se gli attacchi potrebbero continuare, speriamo che il Libano faccia parte di questi negoziati", dice Abdul Rahman Bizri, membro del Parlamento libanese arrivato sul posto.

Dopo l'annuncio del cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, l'esercito israeliano ha fatto sapere di aver cessato le operazioni contro l'Iran, mentre proseguiranno quelle in Libano.

"Come da direttive dei vertici politici, le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno cessato il fuoco nell'operazione contro l'Iran e sono pienamente preparate a rispondere in modo difensivo a qualsiasi violazione - si legge in un comunicato - contemporaneamente, in Libano, le Idf continuano a condurre operazioni di terra mirate contro l'organizzazione terroristica Hezbollah".

Secondo il premier israeliano Benjamin Netanyahu l'accordo di cessate il fuoco "non include il Libano", mentre il premier pachistano, Shehbaz Sharif, che ha mediato tra Stati Uniti e Iran, ha precisato che l'accordo si applica "ovunque, compreso il Libano".