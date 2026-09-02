Nepal, villaggi isolati: gli aiuti arrivano solo in elicottero

Rasuwa, 2 set. (askanews) - Elicotteri per raggiungere i villaggi rimasti isolati dopo la devastante alluvione in Nepal. Nel distretto himalayano di Rasuwa strade e comunicazioni sono interrotte e alcune comunità sono diventate vere e proprie isole, senza collegamenti con il resto del Paese. Il terreno rende difficili anche le operazioni aeree: i mezzi più grandi non hanno spazi dove atterrare e gli aiuti devono essere trasportati in piccole quantità. A una settimana dalla catastrofe, i soccorritori hanno recuperato 1.127 corpi e 4.858 persone risultano disperse.

"In alcuni villaggi le comunicazioni sono state interrotte e la rete stradale è semplicemente impraticabile - dice Dhurba Prasad Adhikari, vice responsabile dell'amministrazione del distretto - Abbiamo raccolto informazioni dagli abitanti per stimare il numero delle persone colpite e negli ultimi giorni abbiamo distribuito gli aiuti sulla base di questi dati, seguendo una pianificazione e un ordine di priorità". "Dobbiamo renderci conto della realtà: questa alluvione - prosegue - è molto più grande di quanto avremmo potuto immaginare. È una catastrofe inimmaginabile". "Molti villaggi del distretto di Rasuwa sono diventati vere e proprie isole, tagliate fuori dal resto del Paese. Non c'è alcun modo per raggiungerli. Le persone che vivono lì non sono state colpite direttamente dalle inondazioni - conclude - ma hanno bisogno di cibo per sopravvivere".

Tul Bahadur Bhandari, ufficiale della Forza di polizia armata del Nepal, racconta la situazione sul campo: "Abbiamo cominciato a trasportare gli aiuti umanitari. Le condizioni del terreno sono tali che gli elicotteri sono indispensabili per distribuirli, ma non esiste un luogo dove possano atterrare i mezzi più grandi. Dobbiamo quindi consegnare gli aiuti in piccole quantità e questo richiede più tempo".