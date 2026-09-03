Nepal, una teleferica improvvisata per restare meno isolati

Milano, 3 set. (askanews) - Sopra il fiume Trishuli in piena, le vittime dell'alluvione si aggrappano a una teleferica improvvisata mentre soldati nepalesi e abitanti del luogo le tirano verso l'altra sponda, più di una settimana dopo uno dei peggiori disastri che abbiano mai colpito il paese. L'esercito nepalese ha installato un passaggio temporaneo con cavi di circa 250 metri a Bidur, offrendo un precario barlume di speranza per attraversare il fiume dopo che le devastanti inondazioni hanno spazzato via strade e ponti.