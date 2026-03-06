ULTIME NOTIZIE 06 MARZO 2026

Nello Studio Ovale i religiosi pregano attorno a Trump: "Proteggilo"

Washington, 6 mar. (askanews) - Il vice capo dello staff della Casa Bianca, Dan Scavino, ha pubblicato un video sul suo profilo ufficiale di X che mostra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump seduto nello Studio Ovale, mentre alcuni rappresentanti religiosi lo circondano e pregano per lui. "In questo momento nello Studio Ovale della Casa Bianca. Dio benedica gli Stati Uniti" ha scritto Scavino in un messaggio che accompagna il video.

"Prego per la tua grazia e la tua protezione su di lui. Prego per la tua grazia e protezione sulle nostre truppe e su tutti i nostri uomini e donne che prestano servizio nelle nostre forze armate" dice uno dei religiosi che circondano e toccano le spalle e le braccia di Trump seduto alla scrivania, ad occhi chiusi.

Il video è stato realizzato a quasi una settimana dall'inizio dell'attacco di Israele e Usa contro l'Iran che ha scatenato una escalation di Medioriente.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi