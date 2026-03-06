Nello Studio Ovale i religiosi pregano attorno a Trump: "Proteggilo"

Washington, 6 mar. (askanews) - Il vice capo dello staff della Casa Bianca, Dan Scavino, ha pubblicato un video sul suo profilo ufficiale di X che mostra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump seduto nello Studio Ovale, mentre alcuni rappresentanti religiosi lo circondano e pregano per lui. "In questo momento nello Studio Ovale della Casa Bianca. Dio benedica gli Stati Uniti" ha scritto Scavino in un messaggio che accompagna il video.

"Prego per la tua grazia e la tua protezione su di lui. Prego per la tua grazia e protezione sulle nostre truppe e su tutti i nostri uomini e donne che prestano servizio nelle nostre forze armate" dice uno dei religiosi che circondano e toccano le spalle e le braccia di Trump seduto alla scrivania, ad occhi chiusi.

Il video è stato realizzato a quasi una settimana dall'inizio dell'attacco di Israele e Usa contro l'Iran che ha scatenato una escalation di Medioriente.