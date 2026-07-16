Nella foresta pluviale Congo filmata Likweli, nuova specie di scimmia

Roma, 16 lug. (askanews) - Una nuova specie di scimmia è stata ripresa mentre ringhiava e ululava nelle foreste pluviali della Repubblica Democratica del Congo. Denominata "Colobus congoensis", questa scimmia è nota localmente come "Likweli". L'animale, prevalentemente nero e con una macchia arancione sul muso, rappresenta la quinta nuova specie di scimmia identificata in Africa negli ultimi 75 anni. La specie è stata avvistata per la prima volta nel 2008, quando alcuni ricercatori fotografarono un esemplare parzialmente nascosto alla vista. Alla ricerca hanno partecipato scienziati della Florida Atlantic University, della Lukuru Wildlife Research Foundation, della Yale University, della City University of New York, del Parco Nazionale di Lomami e della Frankfurt Zoological Society.