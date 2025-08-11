Nel video Home Office "criminali stranieri" espulsi prima del ricorso

Roma, 11 ago. (askanews) - Nelle immagini diffuse dal Ministero dell'Interno del Regno Unito (UK Home Office) si mostra l'espulsione di "criminali stranieri" prima che il loro ricorso sia stato esaminato. Ciò accade, dopo che il governo britannico ha annunciato che amplierà un programma che obbliga alcuni cittadini stranieri a presentare ricorso contro le condanne pronunciate all'estero, per impedire loro di ritardare le espulsioni. Il numero di paesi aderenti all'iniziativa quasi triplicherà, arrivando a 23, e le persone provenienti da queste nazioni saranno ora espulse prima di poter presentare ricorso contro le loro condanne, ha affermato.