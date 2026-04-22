"Nel tepore del ballo", Avati: un film in cui potersi riconoscere

Roma, 22 apr. (askanews) - Pupi Avati torna al dramma intimista con "Nel tepore del ballo", nei cinema dal 30 aprile. Protagonista è Massimo Ghini nel ruolo di un celebre conduttore televisivo travolto da uno scandalo finanziario. Il film racconta la caduta pubblica e il confronto privato con il passato, compreso il suo primo grande amore, Clara, interpretata da Isabella Ferrari.

Il regista ha detto: "Giunto a questa bella età, per la quale rallegrarmi con me stesso, ho avuto la necessità di un racconto comune, più comune, più semplice, meno arzigogolato, più condivisibile, dove tante persone che hanno visto il film hanno detto: anche io!".

Tra ricordi, rimorsi, rimpianti, la vita del protagonista prende un'altra piega, fatta di verità più che di quel successo a cui ha sempre tenuto, più di ogni altra cosa. "La cultura di questi ultimi decenni, che imperversa su tutto il mondo occidentale, in questa omologazione, che c'è nel fatto che tutto ha un valore numerico, e tutto il resto non conta, la qualità delle cose che fai non conta. E questo è terribile" ha concluso Avati.