Nel segno delle Olimpiadi: BAM presenta il programma Fair Play

Milano, 9 set. (askanews) - I valori olimpici incontrano la natura e la partecipazione: BAM - Biblioteca degli Alberi Milano presenta Fair Play 25/26 un programma di appuntamenti culturali ideato in relazione ai Giochi invernali, per coinvolgere il pubblico in diverse manifestazioni.

"BAM Fair Play - ha detto ad askanews Francesca Colombo, direttore generale culturale di BAM - è un progetto che abbiamo pensato per accompagnare la città in quella che è la prossima sfida che tutti attendiamo, ovvero le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Ovviamente abbiamo voluto abbracciare le Olimpiadi, quindi siamo partiti da inizio settembre 2025, abbracceremo fino a giugno 2026 le Olimpiadi e ne è nato Fair Play, un ricco viaggio in 70 tappe di performing arts, quindi musica, danza, teatro, circo contemporaneo e anche tanti momenti di benessere per i cittadini. Quindi abbiamo usato i valori olimpici come fonte di ispirazione con cui, insieme agli artisti, ai performer, alle istituzioni con cui abbiamo collaborato, abbiamo costruito questo programma".

Ad aprire la manifestazione è la settima edizione del Back to the City Concert, che porta sul palco open air di BAM l'Orchestra di Padova e del Veneto e il Coro Città di Piazzola sul Brenta insieme al tenore Stefano Secco. Con un concerto che guarda ai valori della fratellanza e della pace. "Abbiamo scelto un programma musicale proprio che parlasse di questi valori - ha aggiunto Francesca Colombo - e quindi ne è nato un programma con la Sesta Sinfonia di Beethoven e di Giuseppe Verdi, eseguiremo l'Inno delle Nazioni e il Va' Pensiero dal Nabucco".

Tutto il programma di BAM Fair Play è gratuito e aperto a tutti.