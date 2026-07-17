Nel Regno Unito si valuta divieto bevande energetiche per under 16

Manchester (Inghilterra), 17 lug. (askanews) - I residenti della Greater Manchester accolgono con favore la proposta di vietare le bevande energetiche ai minori di 16 anni. Barbara Zeonikova, 19 anni, spiega che molti suoi amici "non riescono a trascorrere nemmeno una giornata senza bere una Red Bull o una Monster", aggiungendo che "spetta al governo porre fine alla commercializzazione" di queste bevande ad alto contenuto di caffeina.

"Ho un sacco di amici che non riescono a passare nemmeno un giorno senza bere una Red Bull o una Monster, quindi penso che sarà sicuramente efficace, dato che le bevono da anni", afferma, Barbara Zeonikova, commessa, 19 anni. "Se ne consentiamo la vendita ai sedicenni, in fin dei conti, se i genitori dicono di no e tu lo vuoi, andrai comunque a procurartelo. Spetta quindi al governo impedirne la fornitura ai minorenni", aggiunge.

"Bevo energy drink da quando ho iniziato le superiori, quindi ormai sono passati circa dieci anni. Ho semplicemente seguito la massa. Ma, ovviamente, lo paragono alla nicotina: una volta che inizi a berli, ne diventi dipendente quasi subito e finisci per farci affidamento. Hanno un alto contenuto di caffeina e poi... non so, credo sia il sapore, capisci cosa intendo? Però sì, non ti rendi davvero conto della carica che ti danno finché non inizi a consumarli, e poi smettere diventa davvero difficile", racocnta Stephen Seers, 21 anni.

"Sono d'accordo sul fatto che debbano essere vietate. Assolutamente. È ovvio che i costi stanno aumentando, ma alla fine tutto si riduce a una questione di salute. Insomma, a causa di questo ho sviluppato un'aritmia cardiaca. Non riesco ad avere un battito regolare proprio perché, da giovane, bevevo quattro, cinque, sei Red Bull al giorno. Il mio corpo non riesce a regolarizzarsi... a tornare alla normalità senza. Quindi ora devo prendere dei farmaci; sì, assolutamente".

"Beh, è davvero un bene vietare queste bevande, così gli adolescenti non possono procurarsele. Detto questo, se non riescono ad averle, troveranno qualcos'altro per sballarsi, come le droghe. E io sono contraria alle droghe", commenta Maureen Adams, pensionata di 85 anni.

"Vengono qui dopo scuola proprio perché sono molto stanchi. Gli energy drink sono una buona fonte di energia: quando sei stanco, ti danno una carica di energia", afferma Sam Chaudry, che gestisce un negozio. "Vietare la bevanda energetica ai minori di 16 anni inciderà sui nostri guadagni, ma la loro salute è più importante dei nostri guadagni", conclude.