ULTIME NOTIZIE 10 OTTOBRE 2025

Nel Regno Unito in arrivo una regolamentazione più severa per Google

Milano, 10 ott. (askanews) - Il Regno Unito apre le porte a una regolamentazione più severa per la ricerca su Google. L'autorità britannica per la concorrenza apre questa strada per contrastare il predominio di Google nella ricerca online, con nuove misure mirate, incentrate sui giganti della tecnologia. L'Autorità britannica garante della concorrenza ha dichiarato di aver assegnato a Google lo "status di mercato strategico" (SMS) ai sensi di una legge entrata in vigore a gennaio, sottoponendolo a requisiti speciali, in una decisione a seguito di un'indagine durata nove mesi.

L'autorità apre la strada a quelli che ha definito "interventi proporzionati e mirati" per garantire la competitività del mercato.

ESTERI
6
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi