Nel fango con maschera e pinne: il mondiale più assurdo del Galles

Llanwrtyd Wells (Galles), 31 ago. (askanews) - Costumi improbabili, pinne, maschera e boccaglio per attraversare una torbiera nel minor tempo possibile. A Llanwrtyd Wells, nel Galles rurale, i Campionati mondiali di snorkeling nella torbiera festeggiano quest'anno il quarantesimo anniversario. I concorrenti devono respirare soltanto attraverso il boccaglio e non possono usare normali stili di nuoto: è consentito soltanto lo "stile cagnolino". Una tradizione nata per attirare visitatori nella cittadina e diventata negli anni un appuntamento internazionale.

"A dire il vero, mi sembra di fare parte della storia - dice Joe Hattersley, un giovane concorrente - Chi non vorrebbe partecipare a un evento del genere? Si sente l'atmosfera, la gente: puoi parlare con chiunque. Sono qui per vincere? Probabilmente no. Sono qui per fare questa esperienza. È anche per questo che sono vestito così: per divertirmi".

June Duncan, giudice di gara, spiega la genesi di questo bizzarro concorso: "È cominciato davanti a una birra. Ci chiedevamo, davanti a una birra, come creare un altro evento che continuasse a portare turisti in città. E così, al bar, è venuta fuori l'idea: perché non fare snorkeling in una torbiera? Ed eccoci qui". "Bisogna respirare - aggiunge - attraverso il boccaglio. Si possono usare le pinne, ma non sono ammessi altri stili di nuoto oltre allo stile cagnolino. Tutto qui. Si percorre la torbiera fino in fondo, si tocca il palo che dovrei controllare io e poi si torna indietro". "La maggior parte delle persone è qui per divertirsi e, se riesce a completare il percorso, è già qualcosa di straordinario, perché è davvero difficile. Ci ho provato anch'io e lo so. È molto difficile", conclude June Duncan.