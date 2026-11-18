Roma, 18 nov. (askanews) - Basta social per i più piccoli. Il centrodestra è pronto a presentare un emendamento al decreto sicurezza che introduce regole severe sull'uso dei social network da parte dei minori che prevede il divieto assoluto di avere un profilo per i ragazzi fino a 13 anni, divieto tra 13 e i 16 anni di possedere un account autonomo, con la possibilità però di utilizzarne uno legato a quello dei genitori.
L'emendamento segue la proposta di regolamento europeo "Kids Act" che prevede l'uso di sistemi di certificazione dell'età per evitare false autodichiarazioni, l'accertamento anagrafico sarà possibile in virtù dal fatto che l'Italia ha notificato alla Commissione europea il disegno di legge Mennuni-Madia.
L'emendamento di maggioranza dovrebbe diventare legge a breve.