Nel borgo medievale di Bracciano torna la magia del "Roll! Fest"

Roma, 8 lug. (askanews) - Dal 10 al 12 luglio 2026, il borgo medievale di Bracciano si trasforma di nuovo nella capitale italiana del gioco di ruolo: "Roll!Fest - Il Festival del Gioco di Ruolo" torna con una seconda edizione con oltre 100 eventi, 70 tavoli da gioco, più di 100 espositori, 6 mostre, decine di anteprime editoriali e più di 80 ospiti italiani e internazionali.

Con questa edizione il festival, che ha come sfondo il Castello Orsini-Odescalchi, punta a rafforzare la sua vocazione di "più grande evento italiano tematico legato al Gioco di Ruolo e al fantastico". Il festival unisce l'esperienza di gioco agli approfondimenti culturali, agli ospiti, alle aree di vendita, fino agli spettacoli. Il tema di questa edizione è "La Chiamata all'Avventura". La locandina ufficiale del festival è realizzata da Fabio Porfidia, ospite dell'edizione 2026. Il tema guiderà l'intero programma culturale: panel, laboratori e discussioni saranno dedicati all'inizio dell'avventura da giocatori, da master, da artisti e da game designer.

Il presidente di Roll!Fest - Bracciano APS, Simone Alvaro Segatori, afferma: "Quando l'anno scorso abbiamo scelto di creare Roll!Fest non ci aspettavamo che ci avrebbe travolto in questo modo. Proprio come una Chiamata all'Avventura, che è il tema di questo secondo anno, ci ha portato su una sfida nuova, che stiamo costruendo a partire dai suggerimenti di addetti ai lavori e pubblico. Sarà un'edizione più grande e ricca di sorprese che speriamo vi travolga e vi porti all'avventura proprio come ha fatto con noi".

Tra gli ospiti più attesi: Borislav Slavov, autore delle colonne sonore di Baldur's Gate 3 e Divinity: Original Sin 2, Katerina Ladon, illustratrice di Dungeons & Dragons, Magic: The Gathering e oltre ? con mostra personale dedicata, Black Armada Games (Joshua Fox & Becky Annison), autori Nuova edizione di Lovecraftesque, Fabio Macchi, attore e doppiatore il Ganjalf de Lo Svarione degli Anelli, Nicola DeGobbis, fondatore di Need Games, autore e divulgatore, Claudio Serena autore di Fumble GDR & MS Edizioni, Lord of the Bricks & Lukasz Gòrecki, vincitori LEGO Masters,Fabio Porfidia, artista autore del manifesto di Roll!Fest e della mappa Zappithustra, WikiRole, Dice on Time, SigmaRole, RoleVerse, 4uarto, Dottor Morgan, MabTheEvil, Il Salotto di Giano, Fabula Circle, D20Realms, Il Covo del Goblin, Mogu Cosplay, ItsKlyo, Viks e altri divulgatori e creator. Ogni sera, dopo il tramonto, il Main Stage di Piazza IV Novembre si trasforma in un palcoscenico musicale, con Carla Grimaldi, BRC Finest,Jungle Army, The Frip, Supernova Collective.

Un grande spazio di gioco sarà ospitato nel Chiostro dell'ex Convento degli Agostiniani e dell'Archivio Storico Orsini. Master, associazioni, editori e creator accoglieranno chiunque voglia sedersi e giocare, dal mattino a tarda sera. Settanta tavoli attivi per tre giorni: partite aperte, sessioni dimostrative, giocate con gli autori.