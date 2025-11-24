Nei cinema "Orfeo" di Virgilio Villoresi, l'animazione dà vita al mito

Roma, 24 nov. (askanews) - "Orfeo" di Virgilio Villoresi arriva nei cinema il 27 novembre, dopo essere stato presentato alla Mostra di Venezia ed essere stato designato "Film della Critica" dal Sindacato nazionale critici cinematografici italiani. Villoresi, artista, filmaker, talento del cinema animato molto amato dai brand del lusso, per il suo primo lungometraggio ha scelto di adattare il "Poema a fumetti" di Dino Buzzati, considerato la prima graphic novel italiana.

La rielaborazione in chiave moderna del mito di Orfeo e Euridice è un viaggio nella psiche di un uomo in cerca dell'amata perduta, raccontato attraverso una commistione di linguaggi. Il regista ha spiegato: "Per me Poema a fumetti è stata una sorta di folgorazione, ho visto in quelle tavole così pulsanti ricche di immaginazione, ho visto una sorta di trampolino potentissimo per poter esprime il mio talento e le tecniche che avevo imparato da autodidatta durante l'arco della mia carriera artistica".

Attraverso forme di animazione artigianali e raffinate Villoresi traspone la storia drammatica di Orfeo e Euridice in un universo onirico, misterioso, elegante, sospeso, quasi irreale. "E' legato proprio alla mia inclinazione naturale alla meraviglia. - ha detto il regista - Io mi stupisco di fronte all'effetto, di fronte alle situazioni legate al sogno, agli effetti speciali creati in camera, quindi fa parte tutto di un processo artistico che mi appartiene. E' come se Orfeo fosse una parte riflessa di me".