ULTIME NOTIZIE 10 DICEMBRE 2025

Nei campi i robot agricoli guidati dall'Ai e a energia solare

Milano, 10 dic. (askanews) - Una tecnologia progettata per aiutare gli agricoltori a ridurre la dipendenza dai diserbanti chimici e dal lavoro manuale, grazie all'intelligenza artificiale che identifica e rimuove autonomamente le erbacce dai campi. L'ha creata la startup Usa Aigen (che ha partecipato all'Aws re:invent 2025 a Las Vegas, l'evento annuale in cui Amazon Web Services presenta tutte le sue novità).

"Quello che stiamo facendo è costruire una piattaforma robotica chiamata Aigen Element di edge computing alimentata ad energia solare che ci permette di costruire il modello di come devono essere le colture e poi addestrare il robot a identificare cosa è un'erbaccia e cosa è una coltura. Posizioniamo il robot nel campo e lui si muove autonomamente su e giù per i filari e, utilizzando il tubo flessibile collegato, rimuove le erbacce dal terreno lasciando il resto".

In questo modo le piante, tolti gli ostacoli, ricevono più acqua, sostanze nutritive e luce, e crescono riducendo la quantità di sostanze chimiche utilizzate per la loro produzione. Riduce anche la necessità di lavoro manuale, con un impatto su occupazione e società, un grande tema per il futuro dell'intelligenza artificiale.

