Negoziati Abu Dhabi, Zelensky: priorità assoluta fermare la guerra

Milano, 11 nov. (askanews) - "La sequenza dei passaggi è fondamentale: uno dopo l'altro. Dobbiamo innanzitutto pensare a come porre fine alla guerra, poi alla struttura, alla sicurezza e, infine, alla prosperità. Certo, sono tutti temi di grande importanza, ma la priorità assoluta è fermare la guerra, perché stiamo perdendo delle vite umane". Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dalla Danimarca.

"Credo che ne percepiamo i cambiamenti e ne cogliamo i segnali in un nuovo modo di fare diplomazia - ha detto - questo è il primo punto ed è molto importante".