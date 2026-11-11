ULTIME NOTIZIE 11 NOVEMBRE 2026

Negoziati Abu Dhabi, Zelensky: priorità assoluta fermare la guerra

Milano, 11 nov. (askanews) - "La sequenza dei passaggi è fondamentale: uno dopo l'altro. Dobbiamo innanzitutto pensare a come porre fine alla guerra, poi alla struttura, alla sicurezza e, infine, alla prosperità. Certo, sono tutti temi di grande importanza, ma la priorità assoluta è fermare la guerra, perché stiamo perdendo delle vite umane". Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dalla Danimarca.

"Credo che ne percepiamo i cambiamenti e ne cogliamo i segnali in un nuovo modo di fare diplomazia - ha detto - questo è il primo punto ed è molto importante".

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