ULTIME NOTIZIE 11 NOVEMBRE 2026

Negoziati Abu Dhabi, Ucraina: enormi progressi su sicurezza

Milano, 11 nov. (askanews) - Abu Dhabi, 11 nov. (askanews) - L'Ucraina afferma che i colloqui con i negoziatori russi ad Abu Dhabi, mediati dagli Stati Uniti, hanno portato a progressi nello scambio di prigionieri e nei futuri accordi di sicurezza, sottolineando al contempo che i paesi europei dovrebbero essere coinvolti nelle discussioni su un assetto postbellico. "Le discussioni si sono svolte in diversi contesti, coinvolgendo non solo la parte russa ma anche quella europea. Quest'ultima sarà presto coinvolta, quindi si stanno compiendo enormi progressi sulle questioni relative alla sicurezza e alla prosperità", ha dichiara il capo negoziatore ucraino, Rustem Umerov.

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