Neffa in partenza con Club Tour 2026 - Universo Neffa

Milano, 19 feb. (askanews) - Reduce dal grande del concerto sold out all'Unipol Forum di Milano - una serata scandita da ospiti d'eccezione e una potente energia - Neffa sceglie ora di immergersi in una nuova dimensione: Club Tour 2026 - Universo Neffa è la nuova tournée, prodotta da Vivo Concerti, che attraverserà l'Italia dalla prossima primavera. Non si tratterà di una semplice serie di live, ma di un vero e proprio viaggio nel mondo dell'artista. Sarà un'esperienza cucita su misura per i club, spazi che permettono una dimensione più intima, dove il contatto con il pubblico si fa viscerale e la musica diventa l'unica protagonista assoluta.

La prima data sarà il 5 marzo 2026 a Torino @Teatro Concordia, e si proseguirà l'8 marzo a Firenze @ Teatro Cartiere Carrara, l'11 marzo a Roma @ Atlantico Live, il 13 marzo a Napoli @ Casa della Musica (SOLD OUT), il 16 marzo a Milano @ Alcatraz, il 22 marzo a Bologna @ Estragon Club (SOLD OUT), il 23 marzo a Bologna @ Estragon Club (SOLD OUT), il 25 marzo a Bologna @ Estragon Club (SOLD OUT), il 27 marzo a Nonantola (MO) @ Vox Club.

Neffa porterà sul palco un percorso completo attraverso la sua intera discografia, dai brani dell'ultimo album Canerandagio fino ai cult intramontabili del suo repertorio. I fan potranno scatenarsi tra l'energia hip hop e quelle inconfondibili vibrazioni soul che hanno reso Neffa uno dei grandi artisti della scena musicale italiana. Club Tour 2026 - Universo Neffa sarà un'occasione unica per celebrare un artista capace di reinventarsi costantemente, lasciando un'impronta indelebile nella cultura rap, soul e pop del nostro Paese.