Neffa è tornato a Milano con Club Tour 2026, live intimo

Milano 17 mar. (askanews) - Dopo il successo dello scorso novembre all'Unipol Forum, Neffa è tornato a Milano con una nuova tappa di Club Tour 2026 - Universo Neffa.

Quella di ieri sera all'Alcatraz è stata una serata speciale, che ha offerto una dimensione più intima e viscerale come quella dei club, in cui Neffa ha ripercorso tutta la sua discografia. Il live è stato un perfetto equilibrio tra i brani dell'ultimo album Canerandagio (Numero Uno / Sony Music Italy) e i classici intramontabili che hanno segnato la sua carriera. Il pubblico ha vibrato sulle note di La mia signorina e Prima di andare via, in un crescendo di emozioni che ha unito diverse generazioni.

A rendere l'evento ancora più indimenticabile è stata la presenza di grandi nomi della scena musicale, che hanno condiviso il palco con Neffa: Giuliano Palma, l'immancabile compagno di viaggio che è tornato al fianco del pioniere dell'hip hop e del soul italiano per una versione live di Aspettando il sole; Fabri Fibra, la leggenda del rap che ha scatenato la folla eseguendo FoglieMorte; MYSS KETA che, con la sua energia dirompente, ha condiviso il palco con Neffa e Fibra sulle note di Hype (nuoveindagini).

Il ritmo della serata è stato dettato anche dal fidato dj Double S, presenza costante fin dagli esordi, e da una band d'eccezione: dalla batteria di Paolo Muscovi, alle chitarre di Cesare Nolli, Christian Lavoro e Paolo Puddu Albano. A colorare i pezzi con quel tocco soul e funk inconfondibile le tastiere di Patrick Benifei e la corista Micol Toudai.

Il Club Tour 2026 prosegue con le ultime tappe a Bologna @ Estragon Club, il 23, 25, 26 marzo (tutte sold out), per poi concludere a Nonantola @ Vox Club il 27 marzo.