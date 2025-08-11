'Ndrangheta, arrestato Federico Starnone, alias "Fedi", in Colombia

Roma, 11 ago. (askanews) - Nelle immagini l'arresto da parte della polizia colombiana di un esponente della 'ndrangheta accusato di coordinare una grande rete di traffico di cocaina tra il Sud America e l'Italia. Federico Starnone, alias "Fedi", è stato arrestato a Cali, nel Sud-Ovest, del paese sudamericano. Era ricercato dall'Interpol ed era stato designato in Colombia come "successore" di Giuseppe Palermo, arrestato a Bogotà un mese fa durante un'operazione su larga scala condotta congiuntamente da Colombia e Italia.

Nell'operazione sono stati impiegati circa dieci ufficiali delle forze speciali dotati di equipaggiamento tattico e armi automatiche. Poco prima, Starnone era stato filmato dalle autorità mentre prendeva un caffè sul suo balcone.

Il brigadiere generale Henry Yesid Bello Cubides, comandante della polizia di Cali:

"La polizia nazionale colombiana, in coordinamento con le autorità italiane, ha arrestato Federico Starnone a Cali - ha confermato - Questo criminale internazionale, ricercato in 146 paesi in base a una segnalazione dell'Interpol, ha guidato alleanze criminali con organizzazioni dedite al narcotraffico in Colombia, Ecuador e Brasile", ha concluso.

Secondo le autorità, l'organizzazione inviava cocaina in Europa nascosta in container carichi di frutta e caffè. "Fedi" conduceva uno stile di vita discreto", secondo quanto dichiarato dalla polizia colombiana.