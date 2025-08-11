ULTIME NOTIZIE 11 AGOSTO 2025

'Ndrangheta, arrestato Federico Starnone, alias "Fedi", in Colombia

Roma, 11 ago. (askanews) - Nelle immagini l'arresto da parte della polizia colombiana di un esponente della 'ndrangheta accusato di coordinare una grande rete di traffico di cocaina tra il Sud America e l'Italia. Federico Starnone, alias "Fedi", è stato arrestato a Cali, nel Sud-Ovest, del paese sudamericano. Era ricercato dall'Interpol ed era stato designato in Colombia come "successore" di Giuseppe Palermo, arrestato a Bogotà un mese fa durante un'operazione su larga scala condotta congiuntamente da Colombia e Italia.

Nell'operazione sono stati impiegati circa dieci ufficiali delle forze speciali dotati di equipaggiamento tattico e armi automatiche. Poco prima, Starnone era stato filmato dalle autorità mentre prendeva un caffè sul suo balcone.

Il brigadiere generale Henry Yesid Bello Cubides, comandante della polizia di Cali:

"La polizia nazionale colombiana, in coordinamento con le autorità italiane, ha arrestato Federico Starnone a Cali - ha confermato - Questo criminale internazionale, ricercato in 146 paesi in base a una segnalazione dell'Interpol, ha guidato alleanze criminali con organizzazioni dedite al narcotraffico in Colombia, Ecuador e Brasile", ha concluso.

Secondo le autorità, l'organizzazione inviava cocaina in Europa nascosta in container carichi di frutta e caffè. "Fedi" conduceva uno stile di vita discreto", secondo quanto dichiarato dalla polizia colombiana.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi