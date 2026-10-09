Navi Pillay torna a parlare di Gaza reagendo al Nobel per la Pace

Norimberga (Germania), 9 ott. (askanews) - La reazione della giurista sudafricana Navi Pillay dopo aver appreso di aver vinto il Premio Nobel per la Pace. Ha dedicato gran parte della sua vita alla difesa dei diritti umani e alla lotta contro le atrocità commesse in Ruanda, in Medio Oriente.

All'età di 85 anni, Navi Pillay ha presieduto la commissione d'inchiesta indipendente delle Nazioni Unite che lo scorso anno ha accusato Israele di genocidio nella Striscia di Gaza.

"Credo sia molto appropriato che io sia con amici e colleghi, tutti sostenitori dei diritti umani. L'ultima cosa che ho fatto è stata presentare il rapporto su Gaza, che descrive ciò che sta accadendo lì come un genocidio", ha spiegato Pillay a Norimberga, dove si trovava per partecipare a un incontro proprio nella sede del tribunale speciale che giudicò i criminali di guerra nazisti alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Il video è stato girato dalla Segretaria Generale di Amnesty International, Agnés Callamard, che era presente all'evento a cui stava partecipando anche Pillay.