Nave Vespucci: a Trieste si conclude la Campagna 2026

Napoli, 25 set. (askanews) - Si concluderà a Trieste il Tour Mondiale Amerigo Vespucci - Campagna in Nord America 2026, iniziativa del Ministero della Difesa e della Marina Militare, prodotta da Difesa Servizi S.p.A, che ha portato la Nave Scuola della Marina Militare italiana nei mari di tutto il mondo.

Il capitolo conclusivo del tour è stato presentato a Napoli, presso il molo Beverello, in concomitanza della 38 Louis Vuitton America's Cup dal Comandante del Comando Logistico della Marina Militare Ammiraglio di Squadra Vincenzo Montanaro.

Le parole del Comandante del comando logistico della Marina Militare, A.S. Vincenzo Montanaro: "Il bilancio è estremamente positivo, la nave nel corso del Tour Mondiale ha avuto più di 109 mila visitatori, transitando per tantissime nazioni, ha portato all'eccellenza del Paese e ha potuto fare attività di diplomazia navale. Tutto ciò è un bene per le relazioni internazionali con i Paesi che ci hanno ospitato, e certamente continueranno a migliorare. È una condizione win-win resa possibile dal progetto effettuato con Difesa Servizi S.P.A., che ha consentito, grazie ad un'idea del Ministro della Difesa Guido Crosetto, di abbinare agli incarichi prettamente istituzionali la formazione degli allievi, l'attività di rappresentanza, ma anche la possibilità di esportare, di far conoscere, di condividere le eccellenze del nostro Paese".

Nel dettaglio l'Amerigo Vespucci, dopo l'attracco a Napoli, concluderà il suo tour a Trieste il prossimo 8 ottobre prendendo parte alla 58 edizione della Barcolana, la regata più partecipata del mondo.

L'intervista all' Amministratore Delegato di Difesa Servizi, Luca Andreoli: "Di concerto alla connessione con l'America's Cup chiuderemo la campagna 2026 a Trieste in occasione di un'altra straordinaria esperienza velica che è quella della Barcolana: la regata velica più partecipata al mondo. Da un lato dunque la competizione pura dell'America's Cup, dall'altro la partecipazione e la festa della vela. Anche in quell'occasione la Vespucci sarà presente e lo fa proprio perché la promozione del sistema Italia è una delle sue mission più importanti".

Il commento del Presidente della Barcolana, Mitja Gialuz: "Una grande gioia e orgoglio rivedere la nave Vespucci, la nave più bella del mondo, e arrivare all'esito di un tour mondiale, focalizzato sugli Stati Uniti, proprio a Trieste, che è una città storicamente legata alla Marina. Non a caso l'ammiraglia della Marina italiana è intitolata proprio alla città di Trieste. C'è davvero tanto orgoglio e grande gioia. Ma anche un grande senso di responsabilità. Organizzare la regata più grande al mondo dinanzi alla Vespucci ci aiuta a dare il massimo affinchè tutto vada per il meglio".

La tappa di Napoli ha dunque svelato tutti i dettagli del rush conclusivo del Tour Mondiale Amerigo Vespucci, annunciando anche il ritorno del Villaggio IN Italia che dall'8 al 12 ottobre ospiterà un palinsesto ricco di appuntamenti, tra cui il forum sulla vela e il forum sulla subacquea.