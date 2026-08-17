ULTIME NOTIZIE 17 AGOSTO 2026

Nave Emergency soccorre oltre 50 migranti in area Sar Libia: 7 morti

Roma, 17 ago. (askanews) - La nave Life Support di Emergency ha soccorso un'imbarcazione con a bordo oltre cinquanta migranti nelle acque internazionali della zona Sar libica. Sette migranti sono morti durante la traversata sulla barca di legno a doppio ponte, mentre due sono in gravi condizioni per "soffocamento", ha reso noto la ong, che ha soccorso in totale 57 persone.

"Quando ci siamo avvicinati abbiamo visto una barca sovraffollata - ha spiegato Jonathan Nanì La Terra, capomissione della Life Support di Emergency - e una motovedetta libica che ha iniziato a dirigersi verso la nostra nave ed è rimasta a sorvegliare l'operazione per tutta la sua durata".

"A metà soccorso il nostro team si è accorto della presenza di 9 persone sdraiate sul ponte, dove erano state trasportate dagli altri naufraghi che le avevano recuperate dalla stiva dove avevano trascorso tutto il viaggio. Per 7 di loro non c'è stato niente da fare; due di loro sono in condizioni critiche per soffocamento".

I naufraghi hanno riferito di essere partiti all'alba del 16 agosto da Zuwara e di essere originari di Somalia ed Egitto. Le persone soccorse in totale sono 50, di cui 45 uomini e 5 donne. Ci sono 29 minori stranieri non accompagnati, di cui 26 maschi e 3 donne. Il porto sicuro d'approdo (POS) assegnato è Bari.

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