NATO, Trump: valutiamo di vendere gli F35 alla Turchia

Ankara, 7 lug. (askanews) - Il presidente americano Donald Trump ha annunciato che Washington starebbe valutando la possibilità di vendere degli F-35 alla Turchia, dopo averla esclusa dal programma nel 2019 a causa dell'acquisto da parte di Ankara del sistema russo. "È un aereo eccellente, di gran lunga il migliore, ed è sicuramente un'opzione che prenderemo in considerazione", afferma Trump, seduto accanto all'omologo turco Recep Tayyip Erdogan, dopo il suo arrivo ad Ankara per il vertice NATO.

"È una decisione che stiamo per prendere. Abbiamo un rapporto molto buono. Credo che molte persone - vi posso dire che sono davvero molte, comprese quelle sedute proprio qui - penserebbero: perché non dovremmo farlo e instaurare un rapporto migliore con la Turchia? E la Turchia si è dimostrata, sotto molti aspetti, molto più leale di altri paesi che consideriamo leali. Quindi, sì, è sicuramente qualcosa che prenderemo in considerazione. È un ottimo aereo. È il migliore, di gran lunga il migliore al momento. Ed è sicuramente qualcosa che prenderemo in considerazione".