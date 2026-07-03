Nato, Trump: "Ridicolo" che Usa mantengano rapporto "non reciproco"

Washington, 3 lug. (askanews) - A meno di una settimana dal vertice dell'Alleanza Atlantica in Turchia, il presidente americano Donald Trump è tornato ad attaccare gli alleati e ha dichiarato che è "ridicolo" avere un rapporto "a senso unico" con la Nato, commentando un grafico che mostra la spesa di Stati Uniti (999 miliardi di dollari), Regno Unito (90,5 miliardi), Francia (66,5 miliardi), Italia (48,8 miliardi) e Polonia (44,3 miliardi).

"Il rapporto non è reciproco. Non c'erano per noi!!!", ha scritto Trump sul suo account Truth, facendo riferimento al mancato sostegno nella guerra lanciata da Stati Uniti e Israele contro l'Iran.

Ad Ankara intanto proseguono i preparativi in vista del vertice Nato che si terrà il 7 e l'8 luglio, con la chiusura di diverse strade, e imponenti misure di sicurezza. Anche a livello diplomatico si cerca una via perchè il vertice diventi un punto di svolta significativo, in cui verrà definito un approccio comune al futuro dell'Alleanza.

Europa e Stati Uniti arrivano più distantanti che mai, ma le questioni in campo sono tante e richiedono risposte, dalla guerra tra Russia e Ucraina, alla questione mediorientale, con i fronti caldi: Iran, Libano e Gaza. La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, in un'intervista al quotidiano La Stampa ha detto che L'Europa deve assumersi una maggiore responsabilità per la propria sicurezza, perchè è finito tempo in cui potevamo contare sugli altri".