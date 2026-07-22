Nato, Tajani: ad Ankara ribadita unità due sponde dell'Atlantico

Roma, 22 lug. (askanews) - Il vertice della Nato tenuto a inizio ad Ankara "ha ribadito l'unità delle due sponde dell'Atlantico, e lo ha fatto in un frangente storico particolarmente complesso, attraversato da una profonda instabilità del quadro internazionale, tra le più critiche degli ultimi decenni".

Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, riferendo alle Commissioni riunite Esteri e Difesa della Camera e alla Commissione Esteri e Difesa del Senato.

"Anche contro le previsioni di quanti hanno voluto vedere solo le singole prese di posizione della vigilia, perdendo di vista l'insieme. Come ho sempre detto, l'amicizia e quello che ci lega agli Stati Uniti va oltre il singolo presidente, va oltre il singolo post sui social media. Sono valori, persone, imprese, legami storici e profondi! È quello che noi siamo: l'Occidente!", ha rimarcato Tajani.