Nato, Starmer ad Ankara: molto importante mostrare unità e forza

Ankara, 8 lug. (askanews) - Il premier britannico Keir Starmer è ad Ankara per il vertice della Nato, in una fase segnata dalla guerra in Ucraina e dalle nuove tensioni nello Stretto di Hormuz. Al suo arrivo, Starmer ha sottolineato la necessità per i leader dell'Alleanza di mostrare compattezza e forza.

"E' davvero un piacere essere qui per quello che si annuncia come un vertice Nato molto importante - ha detto Starmer -. Con il conflitto in corso in Ucraina e i recenti sviluppi nello Stretto di Hormuz, abbiamo molte questioni davvero importanti da discutere e sulle quali concordare azioni da far uscire da questo vertice. È molto importante che, come leader, mostriamo l'unità e la forza della Nato in un momento come questo. Ed è quello che faremo qui, questa mattina".