Nato, Sanchez: relazioni tra Spagna e Usa restano molto positive

Ankara, 8 lug. (askanews) - Il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, ha minimizzato le tensioni con Washington, ribadendo che i rapporti tra Spagna e Stati Uniti restano "molto positivi", nonostante le recenti dichiarazioni del presidente americano Donald Trump, che aveva minacciato di interrompere le relazioni commerciali con Madrid per il rifiuto di investire il 5% del Pil nella difesa entro il 2035.

Intervenendo a margine del vertice Nato ad Ankara, Sanchez ha sottolineato che "le relazioni tra gli Stati Uniti e la Spagna sono molto positive sotto il profilo sociale, culturale, economico e anche politico".

Il premier spagnolo ha inoltre evidenziato che "la Spagna soffre di un deficit commerciale con gli Stati Uniti. Non facciamo parte dei paesi europei con un surplus commerciale rispetto agli Stati Uniti, ma soffriamo di un deficit commerciale. In secondo luogo, come la stessa Commissione europea ha ricordato oggi, la politica commerciale è una politica comune".