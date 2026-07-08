ULTIME NOTIZIE 08 LUGLIO 2026

Nato, Sanchez: relazioni tra Spagna e Usa restano molto positive

Ankara, 8 lug. (askanews) - Il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, ha minimizzato le tensioni con Washington, ribadendo che i rapporti tra Spagna e Stati Uniti restano "molto positivi", nonostante le recenti dichiarazioni del presidente americano Donald Trump, che aveva minacciato di interrompere le relazioni commerciali con Madrid per il rifiuto di investire il 5% del Pil nella difesa entro il 2035.

Intervenendo a margine del vertice Nato ad Ankara, Sanchez ha sottolineato che "le relazioni tra gli Stati Uniti e la Spagna sono molto positive sotto il profilo sociale, culturale, economico e anche politico".

Il premier spagnolo ha inoltre evidenziato che "la Spagna soffre di un deficit commerciale con gli Stati Uniti. Non facciamo parte dei paesi europei con un surplus commerciale rispetto agli Stati Uniti, ma soffriamo di un deficit commerciale. In secondo luogo, come la stessa Commissione europea ha ricordato oggi, la politica commerciale è una politica comune".

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi