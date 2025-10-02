Nato, Rutte: Ucraina su tecnologia anti-droni ha da insegnarci

Milano, 2 ott. (askanews) - "L'Ucraina è, ovviamente, una potenza in termini di innovazione, intuizioni, ad esempio, in materia di tecnologia anti-droni, minacce informatiche, ecc., e il fatto che l'Ucraina stia ora aiutando in Danimarca, in Polonia, nella NATO in generale, a condividere sostanzialmente le sue conoscenze acquisite in oltre tre anni, tre anni e mezzo da questo terribile, totale attacco russo, immotivato, è molto importante. E abbiamo questo Centro Congiunto, come sa, Ucraina-NATO in Polonia, JATEC, dove raccogliamo tutte le lezioni che l'Ucraina è in grado di condividere dalle sue conoscenze sullo sforzo bellico". Parola di Mark Rutte, il segretario generale della Nato nelle sue dichiarazione alla stampa alla riunione della Comunità politica europea a Copenaghen, Danimarca.

Il Centro congiunto di analisi, addestramento e istruzione, o JATEC, - al quale Rutte fa riferimento - è una organizzazione congiunta NATO-Ucraina, di recente creazione e attivata per ordine del Consiglio Nord Atlantico il 16 dicembre 2024. Il JATEC fa parte della struttura di comando della NATO ed è direttamente subordinato al Quartier generale, al Supreme Allied Commander Transformation.

Istituzione civile-militare "sui generis" tra la NATO e una nazione partner, il JATEC è considerato un pilastro delle relazioni NATO-Ucraina e un'organizzazione congiunta che fornisce capacità analitiche, formative e di addestramento per identificare e applicare congiuntamente gli insegnamenti tratti dalla guerra della Russia contro l'Ucraina e integrarli in strategia, politica, dottrina, tattica e operazioni, e per fornire supporto al raggiungimento degli obiettivi di interoperabilità .