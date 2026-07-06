Nato, Rutte: tutti gli alleati facciano loro parte per sostenere Kiev

Roma, 6 lug. (askanews) - Gli alleati della NATO devono garantire che l'Ucraina riceva il sostegno di cui ha bisogno nella guerra contro la Russia: lo afferma il segretario generale dell'Alleanza Mark Rutte, alla vigilia del vertice della NATO ad Ankara, in Turchia. "Tutti gli alleati devono fare la loro parte, affinché il nostro sostegno all'Ucraina continui ad arrivare", dice Rutte, aggiungendo: "Perché la sicurezza dell'Ucraina è strettamente legata alla nostra". La dichiarazione arriva dopo che gli attacchi russi della notte scorsa hanno causato almeno 22 vittime nella regione di Kiev, in Ucraina.

"Mentre l'Ucraina continua a difendere la propria sovranità, gli alleati e i partner della NATO devono continuare a garantire che l'Ucraina riceva ciò di cui ha bisogno. E vorrei essere chiaro: tutti gli alleati devono fare la loro parte, affinché il nostro sostegno all'Ucraina continui ad arrivare. Perché la sicurezza dell'Ucraina è strettamente legata alla nostra", ha detto Rutte.